شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يبحث مع ممثلي المجتمع الدولي عملية الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، اليوم السبت، مع السفراء المعتمدين لدى بلاده وذلك في العاصمة مقديشو، عددا من الملفات المهمة أبرزها عملية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن أعضاء مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي قد أصدروا قانونا خاصا بشأن الانتخابات وهو الانتخابات المباشرة لشخص واحد، وصوت واحد.

إلى ذلك، وقّع رئيس الصومالي - مؤخرا - على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي.