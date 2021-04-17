عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضجة في مصر.. توك توك يسير بجانب قطار

السبت 17 أبريل 2021

الخليج 365

وسط ذهول المارة والركاب من مرتادي المحطة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بانتشار صور تظهر مركبة توك توك تسير على قضبان السكك الحديدية في مصر داخل محطة للقطارات في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.



وأكد الرواد أن الصور والواقعة تؤكد غياب الرقابة داخل محطات السكك الحديدية، وتكشف عن سلوكيات مرفوضة ومؤسفة تنذر بكوارث بشرية وحوادث مؤلمة يسقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

السلطات تتحرك

من جانبه، أوضح المهندس هاني فاضل، رئيس هيئة السكة الحديد بقطاع شرق الدلتا، أنه تقرر فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وكشف أن التحقيق سيشمل كيفية دخول التوك توك للمحطة وسيره بجوار القطار على القضبان بهذه الصورة.

يشار إلى أنه وقبل أيام أوقف سائق مصري قطارا يقوده من أجل تحرير حمار عثر عليه مربوطاً على قضبان السكك الحديدية.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لقيام سائق القطار 751 القاهرة -أسوان بتحرير حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما بين الأقصر وأسوان، حيث نزل مترجلاً على قدميه وحرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، متفاديا اصطداما كارثيا.

وكانت مصر قد شهدت حادثا مأساويا قبل 3 أسابيع، حيث وقع تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج أسفر عن 19 حالة وفاة وثلاث أكياس أشلاء و185 مصابا.