أهالي يقبضون على سارق ومتحرش في حي السويدي بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقى مجموعة من الأهالي القبض على سارق ومتحرش في حي السويدي بمدينة الرياض. وأظهر مقطع متداول مجموعة من الشباب ممسكين برجل ومحكمين قبضتهم عليه، وأكد مصور المقطع أنه متحرش وسارق. ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من مصداقية المقطع وموقعه وزمن تصويره.

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