شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بين سائق تاكسي ومُسن على طريق عام بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد أحد الطرق السريعة بالرياض، مشاجرة بين سائق تاكسي ورجل مُسن، توقفت على إثرها حركة الطريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول تضارب وشجار قوي بين شخصين بسبب خلاف بينهما على طريق سريع بالرياض، أدى إلى وقوع حادث مروري تضررت منه سيارة أحدهما واصطدمت بحاجز إسمنتي على جانب الطريق.

وأظهر المقطع طرح سائق تاكسي لرجل مسن أرضاً وخنقه بقوة، فيما كان يقف شخص ثالث إلى جانبهما، ولم يتدخل بشكل حاسم لإنقاذ المعتدى عليه.

ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من وقت أو مكان تصوير مقطع الفيديو.