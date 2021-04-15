"أنصار الله": هاجمنا أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في مدينة جازان السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان".

وأضاف: "تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو. فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

ولم يرد تأكيد سعودي لاندلاع حريق أو لاستهداف منصات باتريوت المضادة للصواريخ.

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إن بعض الشظايا من اعتراض أربع طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية أطلقت خلال الليل وفي الصباح الباكر سقطت داخل جامعة جازان مما أدى لنشوب حريق محدود تم إخماده.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.