شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب هاوس» يتيح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالله الغفيص، المهتم بالتقنية والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، عن وصول ميزة جديدة لتطبيق كلوب هاوس. وقال عبدالله الغفيص، عبر حسابه في “تويتر”: “كلوب هاوس بدأ بإتاحة ميزة تلقي الأموال من المتابعين لمنشئي المحتوى في التطبيق على نطاق أوسع”. وأضاف الغفيص: “الميزة في البداية وصلت لـ 1K مستخدم والآن تم اتاحتها لـ 66K آخرين وستصل للجميع بشكل تدريجي”.

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