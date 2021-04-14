شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد .. «شؤون الحرمين» تغسل المطاف خلال 5 دقائق فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة، بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي. وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها ٥ دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عالية، مشيراً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

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