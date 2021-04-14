شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الإفطار.. تداول مقطع فيديو لمركبة علقت على رصيف طريق سريع بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمركبة نصف نقل علقت على الرصيف الأوسط أثناء محاولة قائدها تجاوزه في مكان غير مخصص للدوارن على إحدى الطرق السريعة.

وأوضح المغردون أن المركبة تعثرت في محاولة تجاوز الرصيف ، قبل مغرب اليوم الأربعاء في حي النسيم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وتسائل بعض المغردين هل تمكن قائد المركبة من الإفطار أم لازال متعلقاً على الطريق، فيما انتقد بعضهم محاولة قائد المركبة تجاوز الرصيف بشكل قد يعرض المركبات الأخرى إلى خطر الاصطدام.