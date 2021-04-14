شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتعهد بتقديم مليون يورو لدعم مشروع تعزيز الانتخابات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت فرنسا بتقديم مليون يورو لدعم مشروع تعزيز الانتخابات في ليبيا، ما رفع إجمالي ما قدمته باريس من أموال للمشروع إلى مليون و850 ألف يورو أو ما يعادل 2.21 مليون دولار.

ووقعت السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تعهدت بموجبها فرنسا بتقديم الدعم.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـــ في بيان أوردته بوابة إفريقيا الأخبارية، اليوم الأربعاء ـــ إن من بين المساعدة في تنمية القدرات، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تعزيز نظام تسجيل الناخبين، ومن بين مبادرات المشروع شراء 12 ألف صندوق اقتراع وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية لتحديد هوية الناخبين في محطات الاقتراع لضمان شفافية العملية".

وأضاف أنه منذ إعلان قرار إجراء الانتخابات الوطنية، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2.8 مليون يورو(أي مع يعادل 3.36 مليون دولار أمريكي) لتعزيز الاستعدادات للانتخابات.