شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، خدمة فُرجت مع بداية شهر رمضان المبارك، وهي خدمة إلكترونية يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير. وأوضح حساب خدمة فُرجت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المستفيدين من هذه الخدمة هم: “جميع المحكومين الموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، مواطنين كانوا أو مقيمين”.

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