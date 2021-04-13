شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح»: ستة أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن أهل الأعذار العارضة، هم ستة أصناف، ويباح لهم أن يفطروا في رمضان.

وقال المصلح إن “أهل الأعذار العارضة ستة أصناف، وهم المريض مرضاً عارضاً، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء”.

وتابع الشيخ المصلح “هؤلاء سنة أصناف من أهل الأعذار الذين يفطرون في رمضان؛ إما وجوبًا وإما استحباباً وإما إباحة”.