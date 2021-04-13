مسؤول أمريكي إلى بيروت للقاء القادة اللبنانيين في سعي لتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيانا أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أن "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل سيسافر إلى بيروت من 13 إلى 15 نيسان لعقد اجتماعات مع مجموعة كبيرة من القادة اللبنانيين".
ولفت البيان إلى أن "هيل سيؤكد على قلق الولايات المتحدة من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في هذ التدهور".
وأضاف البيان أن "الوزير هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب للاجتماع وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وملتزمة بذلك حتى يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته".