مسؤول أمريكي إلى بيروت للقاء القادة اللبنانيين في سعي لتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيانا أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية​ جاء فيه أن "مساعد ​وزير الخارجية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ سيسافر إلى ​بيروت​ من 13 إلى 15 نيسان لعقد اجتماعات مع مجموعة كبيرة من القادة اللبنانيين".

ولفت البيان إلى أن "هيل سيؤكد على قلق ​الولايات المتحدة​ من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في هذ التدهور".

وأضاف البيان أن "الوزير هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب للاجتماع وتشكيل ​حكومة​ قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وملتزمة بذلك حتى يتمكن ​الشعب اللبناني​ من ​تحقيق​ كامل إمكاناته".