صحيفة: نتنياهو وافق على إمداد الأردن بكمية إضافية من المياه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الصحيفة، اليوم الاثنين، فإن إسرائيل أرجأت في بداية الأمر، أي رد على طلب المملكة شراء ثلاثة ملايين متر مكعب إضافية من المياه، بجانب حصتها السنوية.

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وأوضحت الصحيفة أن الموافقة على طلب الأردن جاءت متزامنة مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقيت يبدو مقصودا.

ووصل أوستن إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع من إدارة الرئيس جو بايدن، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الحالي.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمداد الأردن بالمزيد من المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة مياه يعانيها الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن امتناع نتنياهو عن الاستجابة للطلب الأردني، جاء على الرغم من توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية ومن الجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي، واعتبرت أن رد نتنياهو هذا، "يعكس عمق الأزمة بين البلدين، والتي تبدو أيضا أنها تنعكس كخلاف شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني".

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والأردن خلال الأسابيع الأخيرة، إثر خلاف على الترتيبات الأمنية لزيارة كان مخطط لها لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي، وعلى خلفية عدم موافقة الأردن على طلب منح التصريح بعبور طائرة تقل نتنياهو للتوجه إلى الإمارات، ما أدى إلى إرجاء الزيارة.