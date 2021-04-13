"أنصار الله": حديث السعودية عن السلام ليس إلا "ذرا للرماد على العيون"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال المشاط، في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان: "استمرار الحصار الأمريكي السعودي الخانق والعدوان على شعبنا اليمني للعام السابع على التوالي، واحتجاز السفن النفطية، وتلذذهم بتجويع الشعب اليمني وتعذيبه، يثبت لكل العالم أن دول العدوان وعلى رأسها أمريكا متجردون عن كل القيم الإنسانية".

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وأضاف المشاط: "حديثهم عن السلام ليس إلا ذرا للرماد على العيون للتغطية على جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء.

وتابع:

نؤكد تمسك شعبنا اليمني بحقه في الدفاع عن النفس ومواصلة التصدي للعدوان والحصار بجميع الوسائل المتاحة والمشروعة.

وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، التحالف العربي بـ"مقابلة أي تصعيد بتصعيد أكبر"، داعيا دول التحالف إلى "مغادرة لغة الحرب والجنوح للسلام".

واتهم المشاط السعودية، باحتجاز المغتربين في منفذ حدودي مع المملكة ومنعهم من العودة إلى اليمن. وقال إن "مثل تلك الممارسات غير الإنسانية إنما تعبر عن مدى عدوانية النظام السعودي تجاه شعبنا اليمني".

وختم بالقول إن "التمسك بالأخوة الإسلامية مع أبناء أمتنا هو موقف مبدئي لا يمكن التخلي عنه ولا المقايضة به"، في إشارة إلى إيران.