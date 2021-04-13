عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمزايا فائقة وتصميم رائع.. شاومي تطرح سلسلة Mi 11X في هذا الموعد

الثلاثاء 13 أبريل 2021

الخليج 365

كشفت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“ عن موعد إطلاق هاتفها الذكي ”Mi 11 Ultra“ في الهند، من خلال حدث رسمي سيتم عقده في الـ23 من شهر نيسان/أبريل الجاري.



وأكدت الشركة، من خلال تغريدة تم نشرها على حسابها الرسمي في الهند، أنها ستطلق سلسلة ”Xiaomi Mi 11X“ الجديدة في الهند في ذات الموعد.

لم تكشف الشركة عن أسماء الهواتف المرفقة بالسلسلة، لكنها ألمحت إلى أن هواتف المجموعة ستقدم أداء فائقا وشاشة استثنائية وتصميما رائعا، في حين يُقال إن هذه الهواتف قد تم تخصيصها للهند.

وأكدت ”شاومي“ تاريخ الإطلاق من خلال دعوات صحفية لحضور الحدث، في حين أن الدعوة لا تذكر على وجه التحديد سلسلة ”Mi 11X“، إلا أنها تقول إنه سيتم الكشف عن سلسلة ”Mi X“ في الهند.

ومن المتوقع أن تشتمل السلسلة على ”Mi 11X“ و“Mi 11X Pro“، وفقاً لتسريبات سابقة وتصريحات رئيس تسويق ”Mi India“، يُعتقد أنه قد تمت إعادة تسمية هذه الطرازات لتصبح ”Redmi K40/POCO F3″ و“ Redmi K40 Pro +/Mi 11i“.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل الهواتف بواسطة معالج ”Snapdragon 888“ الرائدة، وهو يتوافق مع تلميح رئيس ”شاومي“ بالهند، عندما قال إن الشركة ستطلق العديد من الهواتف، التي تعمل بمعالج ”Snapdragon 888“ في الهند، ويُرجح أن يتم إصدار ”Mi 11“ القياسي ضمن مجموعة الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها.