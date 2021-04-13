شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سمك «الحريد» بجزر فرسان وقرية «القصار» موروث شعبي ووجهة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:



يحتفل أهالي منطقة جازان في شهر أبريل من كل عام، بموروث شعبي أصيل وهو الاحتفال بمهرجان سمك الحريد الذي يحتفي به أهالي محافظة جزر فرسان منتصف الشهر .

وتقع جزر فرسان جنوب البحر الأحمر بمحاذاة منطقة جازان، ما يجعله من أهم المواقع السياحية والاستثمارية على مستوى المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، حيث تمتلك مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة في شتى المجالات السياحية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

ويقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص بالشباك وجر مجموعات منه إلى موقع قريب من الشاطئ ، حيث ينتظر أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

قرية “القصار” التراثية



كما يوجد بجزيرة “فرسان” قرية تراثية تعد أحد أهم المعالم السياحية البارزة ، وهي قرية “القصار”.

و”القصار” قرية أثرية مبنية بالحجارة وجريد النخل، وتبعد عن “فرسان” نحو خمسة كيلومترات، وتضم أكثر من 400 منزل حجري، بنيت على طراز فريد، وهي قرية تراثية سياحية ترفيهية شعبية، تحتوي على: مطاعم، ومقاهٍ شعبية، ومعرض للحِرَف البحرية، ومتحف للتراث الفرساني، ومحالّ لبيع المنتجات الفرسانية التراثية.

وكانت “القصار” تشكّل أهمية كبيرة للفرسانيين؛ كونها منتجعاً صيفياً يقضي فيه الفرسانيون جُل أوقاتهم، وأوشكت على الاندثار منذ أكثر من ٥٠ عاماً، قبل أن ينتقل سكانها إلى البيوت الحديثة.