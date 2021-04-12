دولة خليجية تشهدا أمطارا رعدية في أول أيام رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من رمضان أجواء ما بين معتدلة إلى ممطرة في دولة الكويت، بحسب ما أفاد به خبير الأرصاد الجوية محمد كرم.

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وقال كرم لصحيفة "القبس" الكويتية، إن هناك فرصاً لهطول الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا، ابتداءً من بعد غد الثلاثاء، بسبب تكاثر الغيوم التدريجية والرياح الشمالية الشرقية النشطة، التي تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

وتقل فرص الأمطار تقل تدريجياً اعتبارا من يوم الأربعاء، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وقد تثير بعض الأتربة في المناطق المكشوفة، فيما ستكون الأجواء في عطلة نهاية الأسبوع مستقرة، ولكن هناك احتمالاً لموجة أمطار يوم الأحد المقبل، بحسب خبير الأرصاد.

وقال كرم إن درجات الحرارة العظمى ستتراوح خلال تلك الفترة بين 30 و33 درجة مئوية، والصغرى ما بين 18 و20 درجة مئوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وعليه فإن يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء الموافق 13 أبريل/نيسان هو أول أيام شهر رمضان.