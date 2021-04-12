"النواب" المصري يوافق على اتفاقية مع البنك الأفريقي بشأن الإغاثة في ظل "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي" وافق المجلس برئاسة حنفي جبالي، اليوم على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

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ونقل الموقع عن رئيس لجنة التضامن بالمجلس عبد الهادي القصبي، قوله إن "الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة للتصدي للأضرار الناجمة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات؛ خصوصًا العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوي الحركة المحدودة".

وأكد أن "مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا يهدف إلى سد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة".

موضحا أن ذلك يأتي "لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم".