شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد،اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشياالحوثيتجاهجازان. وأوضح “التحالف” أنمحاولات ميليشياالحوثيالعدائية ممنهجة ومتعمدة لاسهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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