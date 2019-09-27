new – انطلاق قناة mbc 5 الجديدة أعرف ترددها ◀️ احدث تردد قنوات “mbc” الجديدة 2019...

new – بث التجريبي لقناة mbc 5 القناة الجديدة ام بي سي 5 تحت شعار #قوتنا_واحدة انطلاق القناة الجديدة mbc 5 نتابع معكم تردد قنوات “mbc” الجديدة 2019 تابع معنا تردد باقة قنوات ام بي سي المتخصصة المتنوعة، والتي تُعد من أهم شبكات القنوات الفضائية على الساحة الإعلامية في الوقت الحالي، والتي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية، وكل فترة تُطلق شبكة قنوات إم بي سي قناة أخرى، فالآن نستطيع متابعة قناة Mbc مصر وكذلك قناة MBC 2 بالإضافة إلى قناة mbc 3 وقناة mbc دراما، قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وكل قناة من قنوات إم بي سي متخصصة في مجال معين، واليوم عبر موقعنا سنوفر لكم جميع الترددات التي تتعلق بشبكة إم بي سي على الأقمار الصناعية المختلفة.

استقبل برامج mbc 5 المغرب

انطلاق القناة الجديدة mbc 5

قناة mbc 5 الموجهة للمغرب العربي تردد قناة ام بي سي 5 الجديدة 2019، تنطلق خلال الساعات القادمة من مركز تليفزيون الشرق الأوسط MBC قناة جديدة موجهة لدول شمال إفريقيا وتنفرد بشعار #قوتنا_واحدة،لتوجهة كل برامجها في خدمة دول المغرب العربي والتي تشتمل على المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.

تردد قناة mbc 5

يوتل سات 7 في مدار نايل سات – التردد: 11559MHz – الدرجة:7 درجات غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عربسات بدر5 – التردد: 12284MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لم تصرح إدارة قنوات أم بي سي عن عنواين برامج ومسلسلات التي سيتم إذاعتها اذاعتها عبر النايل سات، ولكن هناك بعض التسريبات التي تشير لعرض مسلسل مغربي جديد ومسلسل تركي حديث تحت اسم الاصطدام لمحبي ومتابعي الدراما التركية ، وايضا سيتم تقديم محتوي جديد خاصة بدول المغرب العربي ومن المحتمل عرض الموسم الخامس من برنامج ذا فويس لاكتشاف المواهب عبر قناة ام بي سي 5. ويتساءل الكثيرين من دولة المغرب العربي عن موعد انطلاق عرض مسلسلات وبرامج قناة mbc 5 الجديدة عبر الأقمار الصناعية بالنايل سات والعرب سات وفقا الترددات السابقة لذا يمكن الاستعداد وضبط استقبال قناة أم بي سي 5 قبل يوم السبت القادم.

تابع تردد قنوات mbc الجديد 2019 | تردد قنوات إم بي سي على نايل سات وعرب سات

تردد قنوات mbc الجديد 2019

يمكنكم الآن التعرف على تردد قنوات mbc المتنوعة كالآتي:(قناة MBC، MBC2، MBC3، MBC4, MBC أكشن، MBC مصر، MBC بوليود، وناسة، وأخيراً القناة الجديدة ام بي سي عراق MBC Iraq )، لمتابعة المسلسلات العربية والتركية والهندية المدبلجة بالإضافة إلى الأخبار والمباريات الرياضية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية التي جذبت العديد من المشاهدين إليها، وقد أصبح يتابعها العديد من الجماهير على المحيط العربي أو المحيط الخليجي أيضًا وكذلك في مصر، حيث أن قنوات إم بي سي من القنوات المتخصصة في العديد من الأنشطة الإعلامية.

انطلق آخر حلقات برنامج “Arabs Got Talent” بموسمه السادس لتقديم مواهب ملفتة في مختلف مجالات بالوطن العربي، على قنوات MBC المتخصصة وهي:

قناة MBC4

قناة MBC مصر”

قناة “MBC العراق”

ونقدم اليكم Arabs Got Talent، Shahid.net أرب جوت تالنت يوم السبت من كل اسبوع الحلقة الأخيرة من الموسم السادس لبرنامج “Arabs Got Talent”.

# تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم متابعة قناة إم بي سي مصر من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 12015 27500 عمودي

تردد قناة mbc 4 على النايل سات

وتُعد قناة إم بي سي 4 واحدة من أهم القنوات التي تتبع شبكة قنوات إم بي سي، وهي متخصصة في عرض العديد من البرامج الأمريكي والبرامج المتخصصة في إذاعة تقارير الأفلام الأمريكي الشهرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الأجنبية.

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 11938 27500 عمودي

تردد قناة mbc 1 الجديد

وتقدم قناة mbc 1 العديد من البرامج الترفيهية المنوعة بالإضافة إلى بث مجموعة كبيرة من المسلسلات، وقد كانت الانطلاقة الأولى لشبكة قنوات إم بي سي من خلال قناة إم بي سي 1 وذلك منذ سنوات عديدة، ومنذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها القناة وقد حققت فيها نجاحًا كبيرًا.

ويمكن متابعة القناة من خلال التردد التالي فقط عند ضبط جهاز الاستقبال من خلاله يمكنكم متابعة القناة بجودة عالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 11938 27500 أفقي

وهذه القناة يتابعها العديد من الجماهير سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر، نظرًا لمحتواها الجيد الذي تبثه إلى الجماهير المصرية والخليجية وجماهير الشرق الأوسط بشكل عام، فهي تحرص أن يكون محتواها لائق.

تردد mbc max الجديد 2019

يمكنكم متابعة قناة إم بي سي ماكس الجديد من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 11470 27500 أفقي العرب سات 11270 27500 عمودي عرب سات بدر 5 12284 27500 أفقي

تردد قناة MBC Action

تقوم قناة إم بي سي أكشن بإذاعة العديد من البرامج التي تتعلق بالأكشن، بالإضافة إلى العديد من أفلام الأكشن الأمريكية المشهورية والتي يفضلها العديد من الجماهير.

ويمكنكم متابعة القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 11470 27500 أفقي العرب سات 12284 27500 عمودي

تردد قناة MBC 2

قناة MBC 2 لمشاهدة أقوى الأفلام الأجنبية والبرامج المتميزة من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11938 27500 5/6 عمودي

قناة MBC دراما

تردد قناة mbc دراما لمتابعة أحدث المسلسلات العربية والتركية والخليجية المختارة المتنوعة من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11938 27500 3/4 عمودي

تردد قناة ام بي سي بوليود

قمر التردد معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11938 5/6 أفقي

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq