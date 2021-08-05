لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق اولى ابتدائي 2021-2022 بالخطوات كاملة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق اولى ابتدائي 2021، خلال الفترة الماضية تحديداً يوم 1 من يونيو تم فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بالمدرسة بعد إطلاع ولي الأمر على الشروط المعلن عنها، نلاحظ أن الآباء والأمهات لن يتوقفون عن البحث منذ التقديم رغبتاً في معرفة النتيجة وسرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للمدرسة لكي يتم اثبات الطالب بشكل رسمي، تختلف إعلان النتائج من محافظة إلى أخرى حسب كثافة الأعداد ولكن تم بشكل تدريجي ظهور النتيجة في عدة محافظات ومن ضمنها محافظة الإسكندرية منذ 4 أيام، تابعو الفقرات التالية وسوف تتعرفون على لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق أولى ابتدائي بالخطوات الكاملة وبمنتهى الدقة.

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق اولى ابتدائي 2021

للإطلاع على نتيجة التنسيق وقبول المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد يجب إتباع ما يلي

الضغط على هذا الرابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. إختيار المرحلة الابتدائي إضافة الرقم القومي لولي الأمر. كلمة المرور. الضغط تسجيل دخول. اختيار نتيجة بت المدرسة الأول الابتدائي. الضغط على عرض النتيجة. تظهر أمامكم النتيجة وكافة بيانات الطالب واسم المدرسة.

المستندات المطلوبة لتقديم أولى أبتدائي