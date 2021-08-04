رغيف العيش.. تعرف على سعر رغيف الخبز بعد الزيادة 2021 وزارةالتموين

رغيف العيش، سعر رغيف الخبز 2021، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك وتويتر” حالة من الاستياء والذعر من قبل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما أعلن عن زيادة أسعار رغيف العيش، خلال الساعات المرتقبة، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية الأن بدراسة الأمر بعد توجيهات سيادته خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات أمس الثلاثاء، مما جعل البعض يتساؤلون عن الأسعار الجديدة لرغيف العيش، وهل سيؤثر على أسعار رغيف الفينو أيضًا، وهذا مايتم عرفته خلال التقرير الجاري.

أسعار رغيف العيش

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أمس الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، أن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف العيش المدعم والذي يباع بـ5 قروش، مضيفا: “جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة”.

سعر رغيف الخبز 2021 بعد الزيادة

ويطرح الملايين من المواطنين العديد من التساؤلات عبر محركات جوجل الشهيرة، حول سعر رغيف الخبز العديد، حيث يزعم البعض بأنه يتم رفع الدعم عنه لكي يصل إلى 65 قرشًا والبعض الأخر يتنبأ بأن يكون سعر رغيف لعيش 25 قرشًا، ولكن حتى هذه اللحظة لم توجد إي معلومة صريحة من قبل رئاسة الجمهورية او الحكومة أو وزارة التموين، ولذلك لأبد أن ينتظر الجميع البيانات الرسمية والتي سيتم نشرها خلال موقعنا “دليل الوطن” على الفور.

صرف رغيف العيش ببطاقة التموين

وكانتقد اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.