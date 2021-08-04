LINK ..التقديم علي الصف الأول الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الصف الأول الثانوي 2021 ، يقوم طلاب الشهادة الاعداديه هذه الايام بالتقديم الالكتروني عبر الموقع التابع لوزارة التربيه والتعليم حيث يتم تسجيل البيانات علي مدار اليوم ويمكن لطلاب الثانويه العامة وطلاب الدبلومات الفنيه التقدم لكتابة رغباتهم من خلال التسجيل الالكتروني ، وتجدر الاشارة ان هذا التسجيل خاص بجميع الطلاب المقبلين علي المرحله الثانويه والرابط التي تم تخصيصه من جانب الوزارة متاح لجميع الطلاب ي شتي المحافظات .

الصف الأول الثانوي 2021

لازال موقع التربيه والتعليم يستقبل الطلبات الخاصه بطلاب الصف الاول الثانوي لطلاب الثانويه العامة او الدبلومات الفنيه بكافة تخصصاتها حيث يتم التسجيل بناءا علي مجموعه من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للمرحله الثانويه ، وتجدر الاشارة انه يمكن الاطلاع علي تنسيق القبول في المدارس الثانويه المختلفه من خلال الموقع وذلك عبر الضغط علي زر تسجيل الدخول علي التنسيق واختيار نوع التعليم الثانوي الذي يرغب الطالب في الدخول اليه سواء كان ثانوي عام او دبلوم زراعي او صناعي او فندقي او غيرها من المداري التي توافرها وزارة التربيه والتعليم .

تسجيل بيانات طلاب الاول الثانوي

من خلال هذه الفقره سنطلعكم علي اهم الخطوات التي عليكم اتباعها من اجل تسجيل بيانات الطلاب في المرحله الثانويه

من خلال موقع وزارة التربيه والتعليم عبر الخطوات الاتيه :