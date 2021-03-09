شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد متوسط تأخير القطارات اليوم المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان ان متوسط التأخيرات على الخطوط الرئيسية تراوحت ما يين 20 إلى 40 دقيقة وجاءت على النحو التالي:-

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.