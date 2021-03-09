وزارة التموين تعلن صرف 245 مليون جنيه من مستحقات البقالين ومنافذ "جمعيتى"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام هيئة السلع التموينية التابعة لها بصرف 245 مليون جنيه لبدالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتى عن قيمة ما تم صرفه من فارق نقاط الخبز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف المستحقات لمنافذ جمعيتي وبدالي التموين قبل الموعد المحدد بـ10 أيام ، مشيرة إلى استمرار صرف جميع المستحقات الخاصة لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي الذي يصل عددهم إلى ما يقارب 40 ألف منفذ، وانتظام صرف مستحقات أصحاب المخابز .

وأضافت أن الدولة تدعم السلع التموينية بما يقدر 36 مليار جنيه سنويا بمتوسط شهري يصل إلى 3 مليارات جنيه لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة أو السلع الحرة التي تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقا لاحتياجات المواطن في المنطقة التي يعيش فيها.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت رئيسى شركتي "العامة لتجارة الجملة" و"المصرية لتجارةالجملة" بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع، وبجودة عالية .