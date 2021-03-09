شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على نصب الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتى تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، فى التاسع من مارس 1969.

ووضع القائد العام للقوات المسلحة، يرافقه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. فى نهاية مراسم الاحتفال. وفى سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة، ورافقهم خلال المراسم المحافظون ومديرو الأمن.