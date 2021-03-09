شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة ترصد تحرش شخص بطفلة في مدخل عقار بالمعادي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته إحدى السيدات على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وقالت السيدة التي نشرت الفيديو، إن «الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة، والمتحرش نده على البنت الصغيرة، وعمل اللي انتوا شايفينه، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري، لازم يتحاسب».