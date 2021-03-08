شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الرئيس وجه بتعويض متضررى توسيع الدائرى ومفيش سلالم نهائى على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة ستدفع 14 مليار جنيه بسبب توسيع الطريق الدائرى، لسهولة النقل، مضيفا أن هناك مسئولية تجاه المواطن ولابد من توسيع الطريق الدائرى، مؤكدا أن الطريق الدائرى له 50 مترا حرم يمين وشمال وممنوع البناء فيها.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن من قام بالبناء على أرض الدولة بيأخذ تعويض بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدرت التعويض الاجتماع بمقدار الغرفة الواحدة بالشقة بـ 40 ألف جنيه.

وتابع :" الطريق الدائرى مش هيبقى فيه سلالم نهائى.. الناس بتطلع فوق الطريق ترمى الزبالة عليه.. وسيتم بناء 17 موقفا أسفل الطريق.. وقولا واحد مفيش سلالم نهائيا على الطريق الدائرى.. هناك اختناقات فى أكثر من منطقة على الطريق.. وفى نهاية شهر إبريل العام القادم سينتهى هذا نهائيا بعد التوسيعات على الطريق".

وأوضح : "سيتم عمل سلالم خشبية مؤقتة على الطريق الدائرى لحين الانتهاء من بناء المواقف على الطريق الدائرى.. مطالبا سائقى الميكروباص بتحميل المواطنين من الموقف وليس من على الطريق".

وعن القطار الكهربائى والمونوريل قال وزير النقل:"على بداية عام 2022 سيكون شغال فى العاصمة الإدارية الجديدة.. والقطار الكهربائى الخفيف من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية بطول 90 كيلو متر هيكون فى شهر أغسطس القادم شغال.. وعندنا 16 محطة خلصوا تجهيزات.. مسار القطار الكهربائى حر ولا يوجد به أى عطل نهائى".

وداعب وزير النقل أديب قائلا : "مبروك على العربية الجديدة ابقى بخرها" ويرد أديب : " لما اجيب عربية جديدة هعملها كدة ولكن بفكر اجيب عربية من عربيات القطر عشان تتحمل.. وهجيب خرزة زرقة كبيرة احطها عليها".