شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: نعمل على الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إننا نعمل على الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار فى العام، مضيفة أنه سيتم تقديم دعم نقدى للمصنعين بالمحافظات الحدودية والصعيد كمساندة للتصدير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة، أنه تم صرف متأخرات المصدرين بقيمة أكثر من 7 مليار منذ 2016، لافتة إلى أن الرئيس وجه بإطلاق برنامج جديد لمساندة المصدرين خلال ثلاثة سنوات.

وتابعت أننا نشجع الصناعة المحلية ونعمل على تصديرها إلى الخارج وتقليل فاتورة الواردات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.