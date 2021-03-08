شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لمنشآت طبية دون ترخيص في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن حملة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز، قامت بالمرور بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة ببا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.



حيث قامت الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة شيرين السنوسي، بالمرور على 10 منشآت طبية خاصة، التي تنوعت ما بين مراكز حضانات ومعامل أشعة وتحاليل وعيادات خاصة، وتم خلالها تحرير عدداً من المحاضر لعدم وجود ترخيص ومخالفات لعدم الإلتزام بسياسات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الشأن.