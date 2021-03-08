شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : نشر مبادرة «اتحضر للأخضر» إعلاميا ولطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ترويج مبادرة «اتحضر للأخضر» خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورسائل تركز على التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وأيضا سيتم رفع الوعى لطلاب المدارس بالقضية وضرورة استخدام البدائل، مشددة على أن الوعى والتوعية والبديل سهل أن يفعله المواطن.

توجهت «فؤاد»، بالشكر خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة اليوم للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة في القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونه الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولي، بدءاً من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة ٢٧ التي تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه، ويتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة، وايضا البدء في الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية «الجايكا»، مشيرة إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل بالتركيز على محافظة في البحر المتوسط وأخرى بالبحر الأحمر وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بانلاستك.