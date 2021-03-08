شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا الدائمة لحقوق الإنسان»: نواصل العمل لحصر التوصيات الموجهة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا أمس، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث استعرض خلاله السفيرعلاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية، خلال يناير وفبراير 2021 .



ونوه رشدي بشكل خاص إلى الجهود المبذولة في إطار الأمانة الفنية لتفعيل اختصاصات، اللجنة العليا في المجالات المختلفة، والمشاورات التي نظمت حول الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك جلسات الاستماع التشاورية الموسعة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (23 ديسمبر 2020) وممثلي المجتمع المدني من المحافظات المختلفة ( خلال الفترة من 10-12 يناير 2021).



وأشارإلى الأهمية الخاصة للأمانة الفنية للجنة في إطار حصر وتصنيف ودراسة كافة التوصيات الموجهة إلى مصر من الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجالس القومية ذات الصلة، لاسيما تلك ذات الطابع التشريعي، منوهًا إلى دور اللجنة في تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الوطني في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الرئيسية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.



تناول الاجتماع جهود الأمانة الفنية في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك آخر المستجدات في إطار بناء شراكات للجنة العليا مع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقًا للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات.



ومن جانبهم، أكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء.