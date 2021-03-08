وكيل «تعليم الاسكندرية» يقود حملة مفاجئة لغلق 4 مراكز دروس خصوصية فى المنتزة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية في نطاق إدارة المنتزة التعليمية، أمس برفقة شريف فتحي مدير عام الادارة، وباهي الفحام مدير قسم الاتصال السياسي بالمديرية، وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية.

وقال «سعد»، لـ«المصرى اليوم»، إنه جرى غلق 4 سناتر للدروس الخصوصية في الحملة من بينها «الأقصى وصقر وكامبريدج»، حيث تواجد عدد كبير من الطلاب في هذه المراكز وذلك حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وللحد من التجمعات التي تسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بالإغلاق وفض الأختام.

وأوضح أن عدد كبير من اصحاب المراكز أغلقوها من دون مرور حملات أمنية أو تعليمية انطلاقا من المسؤولية المجتمعية الواقعة عليهم تجاه الدولة والطلاب، فيما يتم المرور يوميا من خلال لجان منتشرة على مستوى الإدارات التعليمية لغلق السناتر وتحرير محاضر فض أختام وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية .

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يقود حملة مفاجئة لغلق 4 سناتر للدروس الخصوصية فى المنتزة (صور)