شكرا لقرائتكم خبر عن توفير العلاج لـ1400 مواطن ضمن قافلة علاجية بـ«سمسطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بني حلة مركز سمسطا خلال يومي«السبت والأحد الماضيين» مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1456 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان -معمل دم 71- معمل طفيليات 40- حالات الأشعة 25- استصدار 2 قرار نفقة دولة- تحويل عدد 28 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 106 حالات.

- صورة أرشيفية

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 93 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الامراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 من المواطنين.

- صورة أرشيفية

بينما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

- صورة أرشيفية