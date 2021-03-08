شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 25 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن تطعيم عدد 25 مواطن بلقاح فيروس كورونا، في مركز التطعيم بمستشفى العريش العام، بعد قيام المديرية بتوفير الأطقم الطبية ومدخلي البيانات بالمركز.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على وصول عدد 200 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العريش العام كدفعة أولى لتوزيعها على المستحقين بعد التسجيل، وأنه ستصل دفعات أخرى لتلبية جميع المسجلين.

ومن جانبه أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى على استمرار توافد المواطنين على المركز للتسجيل والحصول على اللقاح مجانا، وأنه جارى توزيع الدفعة الأولى من اللقاح على الفئات المستهدفة حاليا من العاملين في القطاع الصحى ووحدات العزل وكبار السن وأصحاب الأمراض .