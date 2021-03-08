شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 100 بلقاح فيروس كورونا في كفر الشيخ حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تلقى المواطنين للقاح كورونا بمستشفى قلين المركزي، وصرحت أنه تم حتى الآن تطعيم 100 مواطن بلقاح فيروس الكورونا المستجد منذ بدء الحملة يوم الخميس الماضى 4 مارس2021.

وتستهدف الحملة بداية كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة أبنائها ومصر.

كما أفادت أنه تم اليوم تطعيم 33 مواطن بمركز التطعميات بمستشفى قلين المركزى وتبدأ الإجراءات بقياس العلامات الحيوية للمواطن، ومن ثم تلقى اللقاح ثم الإنتظار لفترة للإطمئان عليه قبل خروجه وإعطاؤه كارت للمتابعة.