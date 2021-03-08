شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 129 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء بإدارات شركات التوزيع التابع لها المشترك، كالتالى..

أولا.. الأوراق والمستندات المطلوبة للبدء فى إجراءات النقل

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع

- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل الخاص بالمرافق

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه أو صورة للعداد الكهرباء

ثانياً: أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية

- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة

- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد

- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء

- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم

- سداد رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء بقيمة 129 جنيها

- سداد قيمة العداد الجديد الذى سيتم تركيبه أو تقسيط المبلغ حسب رغبة المشترك

- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).