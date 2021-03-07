شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على محلات الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالتخفيضات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على تكثيف الحملات على المحلات المشاركة في الاوكازيون، للتأكد من الالتزام بالتخفيضات في أعقاب قرار وزير التموين بمد الاوكازيون الشتوي حتى نهاية مارس الجاري .

وقال «يوسف» إن الهدف من تكثيف الحملات هو التزام أكثر من 100 محل بالمحافظة، تقدموا للأوكازيون، بالالتزام بتخفيض الأسعار، مؤكدا أن الهدف من المد أيضا هو تنشيط حركة التجارة الداخلية.