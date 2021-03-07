شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الإعلامي الهارب معتز مطر بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي الهارب معتز مطر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله يغيب عن تقديم برنامجه على إحدى القنوات المعادية التي تبث من تركيا.

وكتب المذيع الهارب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعتذر لحضراتكم مجدداً على الظهور في البرنامج الليلة ولعدة ليالٍ مقبلة».

أضاف معتز مطر: «أجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة إيجابية».