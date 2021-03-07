شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 1440 شخصا بقرية طويلة نشرت في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية طويلة نشرت، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة ،ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومنسق القوافل بمحافظة كفر الشيخ ،والدكتور بكر حميدة.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزار الصحة بكفر الشيخ، أنه تم إجراء الكشف الطبي على 1440 شخص بقرية طويلة نشرت بمركز قلين وتلقوا جميع الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة ،والتي ضمت 10تخصصات، وتم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية، كما عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.