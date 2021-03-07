شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ : تلقي 116 ألف و620 طلب تصالح بقيمة 520 مليون و880 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الأحد، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة 116 ألف و620 طلب تصالح بقيمة 520 مليون و880 ألف جنيه.

وأشار محافظ كفر الشيخ في بيان، الأحد، إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح لتوعيتهم بأهمية التصالح على مخالفات البناء والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا