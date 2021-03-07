شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لمناقشة أوضاع ومشكلات مراكز الشباب في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمديري مراكز شباب إدارة بنها ضمن ورش العمل النصف سنوية لجميع مراكز الإدارات الفرعية الثمانية لمناقشة اوضاع المراكز والمشكلات التي تواجهها في تطوير العمل بمراكز الشباب، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

أكد «الصبروط» على ضرورة تطوير مراكز الشباب في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمى للدولة مع متابعة تنفيذ الأنشطة مؤكداً على الانتهاء من الأنشطة المقررة شهريا، في وجود أعضاء جدد واستقطاب فئات عمرية مختلفة مشيرا إلى ضرورة مواكبة حركة مؤسسات الدولة في تحديث بيانات موظفيها لسرعة الأداء الحكومي في المستقبل.

مدير شباب القليوبية يلتقى بمديرى مراكز الشباب

وتناول اللقاء أهم معايير تقييم المديريات على مستوى الجمهورية، والعمل الجماعى والتنافس الجد وأهميته، وضرورة تسجيل الأنشطة والتفاعل على منظومة الربط الاليكتروني.

وناقش الصبروط نظام الاستثمار بحق الانتفاع B.O.T مشيراً إلى أن القليوبية قامت بتنفيذ 41 مشروع بين حمامات سباحه وملاعب وقاعات افراح وواعطاء نبذ مختصرة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات وأهم الشروط والضوابط التي يجب إتباعها لتنفيذ عملية الطرح الاستثمارى، وان أي مركز شباب لديه أماكن غير مستغلة لديه ثروة كبيرة من خلالها يستطيع أن يكتفى ذاتياً، والفائض في تطوير كيانه إلى الأفضل.

حضر اللقاء وليد فروماى وكيل المديرية للرياضة وا محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، واحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، والدكتورة سارة طه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.