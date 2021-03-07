شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء طقس رسامتهم.. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الأساقفة الجدد، الذين تمم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس رسامتهم اليوم الاحد، أثناء صلاة القداس الالهى المعروف بأحد الرفاع، فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التقاط الصور التذكارية مع البابا تيمناً ببركته.

والتقط كل أسقف من الأساقفة السبعة الجدد، صورة تذكارية له مع البابا، مرتدين ملابس الكهنوت الجديد، بعد سيامتهم أساقفة عموم.

كما التقط أعضاء المجمع المقدس المشاركين فى القداس وطقس السيامة صورة تذكارية مع البابا تواضروس بعد انتهاء صلاة القداس الإلهى .

ويترأس البابا تواضروس الثانى، تذكار الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى العامر، غداً الاثنين فيما يتم إحياء الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس الثلاثاء، برئاسة البابا تواضروس الثانى بحضور الآباء الأساقفة و رهبان الأديرة.

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)

بعد انتهاء طقس رسامتهم .. الأساقفة الجدد يلتقطون صورا تذكارية مع البابا تواضروس (صور)