شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة حمار في شبرا الخيمة .. صاحبه يلقى القمامة في الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأجهزة التنفيذية في حى شرق شبرا الخيمة مطاردة النباشين وعربات الكارو التي تقوم بالقاء المخلفات والقمامة بالشوارع.

قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى إنه تمت مصادرة عربة كارو و«حمار» لقيام صاحبهما بنبش القمامة وتفريغ الأكياس من محتوياتها وتشويه المظهر العام في الشارع.

وأكد رئيس الحى أنه توجد متابعة على مدار اليوم في جميع الشوارع لمطاردة الباعة والنباشين بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية في أحكام الدور الرقابي من خلال الأجهزة التنفيذية والمتابعة المستمرة للقضاء على كل ما يقوم بتشويه المظهر العام للشوارع والميادين.

وفى سياق مستوى الخدمات تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى أعمال استكمال رصف شارع «مزرعة البط» للاهتمام بتطوير الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وتحسين البنية التحية والأساسية.

مصادرة كارو وحمار

مصادرة كارو وحمار

مصادرة كارو وحمار

مصادرة كارو وحمار