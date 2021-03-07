شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبعد سهيلة سهيل وعزمي حسن خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارين بإبعاد اللبنانية سهيلة سهيل كريدية، والفلسطيني عزمي حسن حسين العمايرة، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وحمل القراران رقمي 148 و149 لسنة 2021، وتم نشرهما في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الأحد.

وفيما يلي نص القرارين: