شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد عن عدة مناطق وفنادق بالغردقة منها فندق الشرطة، القرية السويسرية، إنارة السوفيتيل.

وأشار المركز إلى أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لزوم أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.