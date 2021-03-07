شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : تعويض المضارين قبل البدء في تطوير مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم وضع مخطط لتنمية وتطوير مدينة العريش يتضمن 3 محاور رئيسية، وهي تطوير شارع الفاتح على ساحل البحر وشارع الجيش بوسط المدينة والطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأكد المحافظ، في تصريح له، أن المحور الرئيسى في تطوير مدينة العريش هو شارع الفاتح الذي كان يتضمن توسيعه ليشمل 4 حارات عودة وأخرى للذهاب إلى جانب إزالة نحو 23 عمارة وبعض المباني الأخرى، إلا أنه تم الاتفاق على أن يشمل 3 حارات فقط لكل اتجاه، ما يقلل حالات الهدم والإزالة، وجارى بحث بدائل ومقترحات أخرى لتقليل الأضرار.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يتم تنفيذ المخطط إلا بعد الوصول إلى حلول ترضى الجميع في جميع المناطق الخاضعة للتطوير.. مؤكدا عدم ترك أحد لمكانه إلا بعد حصوله على البديل والتعويض المناسب.

في سياق آخر، استعرض شوشة نتائج لقاءاته بالقاهرة مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المحافظ إنه التقى بالقاهرة مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية لتنمية سيناء، علاوة على حضور العديد من اللقاءات مع بعض المسؤولين للحصول على المزيد من التيسيرات لصالح أبناء المحافظة، وفى مقدمتها دعم مخطط تطوير مدينة العريش إلى جانب دعم التنمية وجميع الأعمال الجارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن نتائج تلك اللقاءات ستظهر قريبا، وهناك أخبار مبشرة تخص التطوير والتنمية وتحقيق مطالب المواطنين على أرض المحافظة في مختلف المجالات .