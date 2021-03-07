شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة على كافة خطوط الوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر
1ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى بنى سويف 30 جنيها
2ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنيا 40 جنيها
3ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى أسيوط 50 جنيها
4ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى سوهاج 55 جنيها
5ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى قنا 65 جنيها
6ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى الأقصر 75 جنيها
7ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى أسوان 85 جنيها
8ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى بنها 15 جنيها
9ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى طنطا 20 جنيها
10ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى دمنهور 25 جنيها
11ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنصورة 35 جنيها
12ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى المنصورة 25 جنيها
13ـ سعر التذكرة من القاهرة الى الزقازيق 15 جنيها
14ـ سعر التذكرة من القاهرة إلى الإسماعيلية 35 جنيها