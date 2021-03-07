شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة.. رسالة عاجلة من "الصحة" للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها من جانب الأمهات طوال فترة الرضاعة الطبيعية، والتى تضمن عدم إعطاء الطفل سوائل أو أطعمة أو حتى ماء حتى إتمامه الشهر السادس مع البدء بالرضاعة خلال أول ساعة بعد الولادة ليتناول الرضيع ما يسمى بلبن السرسوب، كما يجب إرضاع الطفل كلما رغب وعدم عمل جدول للرضاعة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.



وكشفت الوزارة أن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة تعمل على توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات فى المراكز.