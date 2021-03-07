شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارا يصاحبه شبورة .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 7 مارس، متوقعة أن تسود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة ،بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرايح نشطة ومعتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد وحار نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كلاهما والرياح معتدلة.

- حالة الطقس اليوم الاحد في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -